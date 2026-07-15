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Депутат Шеремет: организаторов убийства главного инженера ЗАЭС ждет возмездие

Депутат Госдумы от Республики Крым выразил соболезнования родным и близким погибшего, а также уверенность в том, что его смерть не станет напрасной.

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июля. /ТАСС/. Организаторы убийства главного инженера ЗАЭС понесут неминуемое возмездие. Об этом заявил ТАСС депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет.

Он выразил соболезнования родным и близким погибшего, а также уверенность в том, что его смерть не станет напрасной.

«На его жизненном примере мы воспитаем целые поколения инженеров и конструкторов, а участников и организаторов теракта ждет беспощадное возмездие», — сказал собеседник агентства.

Глава Росатома Алексей Лихачев ранее сообщил, что 15 июля ВСУ атаковали беспилотником служебный автомобиль ЗАЭС, в результате погиб главный инженер Александр Яковлев и водитель Дмитрий Филиппов.

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