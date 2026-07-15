Трамп похвастался, сколько США заработали на операции в Венесуэле

«Мы уже окупили расходы на ту войну более, чем в 50 раз. Народ Венесуэлы и руководство страны были просто великолепны, и мы продолжаем с ними работать. Крупнейшие нефтяные компании уже заходят туда», — сказал Трамп, выступая в штате Пенсильвания, где проходил оборонный форум.