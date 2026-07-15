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Трамп похвастался, сколько США заработали на операции в Венесуэле

Трамп: США окупили расходы на операцию в Венесуэле в 50 раз.

Источник: Комсомольская правда

Вашингтон окупил операцию в Венесуэле в десятки раз. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Речь идёт о прибыли от продажи венесуэльской нефти, сказал политик.

«Мы уже окупили расходы на ту войну более, чем в 50 раз. Народ Венесуэлы и руководство страны были просто великолепны, и мы продолжаем с ними работать. Крупнейшие нефтяные компании уже заходят туда», — сказал Трамп, выступая в штате Пенсильвания, где проходил оборонный форум.

По словам американского лидера, в Венесуэле в данное время якобы добывается несколько миллионов баррелей нефти в сутки.

Напомним, в январе США осуществили военную операцию против Венесуэлы: Америка нанесла по Каракасу серию мощных ударов, а президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена были захвачены и вывезены из страны.

Уже в марте Дональд Трамп заявил, что атака на Венесуэлу принесла пятикратную прибыль Штатам.

В июне речь шла уже о том, что США 28 раз окупили расходы на военную операцию в Венесуэле за счет нефтяных ресурсов этой страны.

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