Трамп похвастался, сколько США заработали на операции в Венесуэле

«Мы уже окупили расходы на ту войну более, чем в 50 раз. Народ Венесуэлы и руководство страны были просто великолепны, и мы продолжаем с ними работать. Крупнейшие нефтяные компании уже заходят туда», — сказал Трамп, выступая в штате Пенсильвания, где проходил оборонный форум.
По словам американского лидера, в Венесуэле в данное время якобы добывается несколько миллионов баррелей нефти в сутки.
Напомним, в январе США осуществили военную операцию против Венесуэлы: Америка нанесла по Каракасу серию мощных ударов, а президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена были захвачены и вывезены из страны.
Уже в марте Дональд Трамп заявил, что атака на Венесуэлу принесла пятикратную прибыль Штатам.
В июне речь шла уже о том, что США 28 раз окупили расходы на военную операцию в Венесуэле за счет нефтяных ресурсов этой страны.