Глава Росатома Алексей Лихачев ранее сообщил, что 15 июля ВСУ атаковали беспилотником служебный автомобиль ЗАЭС, в результате погиб главный инженер Александр Яковлеви и водитель Дмитрий Филиппов.
«К сожалению, есть все основания, что действия террористического режима [Владимира] Зеленского, целенаправленно убившего главного инженера ЗАЭС и так явно стремящегося ввергнуть мир в ядерный апокалипсис, со стороны коллективного Запада традиционно будет оправдан, а МАГАТЭ опять займет двойственную размытую позицию в этом преступном инциденте. Не сомневаюсь, что данный теракт был согласован с руководством ряда стран НАТО, что делает их прямыми соучастниками преступления», — сказал Шеремет.
Собеседник агентства добавил, что подобные преступления стали следствием того, что сдерживающие международные институты, которые ранее являлись непреодолимыми барьерами, ныне превратились в «политизированные коммерческие объединения».