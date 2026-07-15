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Депутат Шеремет: убийство главинженера ЗАЭС найдет оправдание на Западе

МАГАТЭ опять может занять двойственную размытую позицию в этом преступном инциденте, отметил депутат Госдумы от Республики Крым.

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июля. /ТАСС/. Убийство ВСУ главного инженера ЗАЭС Александра Яковлева будет оправдано странами Запада. Такое мнение ТАСС выразил депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет.

Глава Росатома Алексей Лихачев ранее сообщил, что 15 июля ВСУ атаковали беспилотником служебный автомобиль ЗАЭС, в результате погиб главный инженер Александр Яковлеви и водитель Дмитрий Филиппов.

«К сожалению, есть все основания, что действия террористического режима [Владимира] Зеленского, целенаправленно убившего главного инженера ЗАЭС и так явно стремящегося ввергнуть мир в ядерный апокалипсис, со стороны коллективного Запада традиционно будет оправдан, а МАГАТЭ опять займет двойственную размытую позицию в этом преступном инциденте. Не сомневаюсь, что данный теракт был согласован с руководством ряда стран НАТО, что делает их прямыми соучастниками преступления», — сказал Шеремет.

Собеседник агентства добавил, что подобные преступления стали следствием того, что сдерживающие международные институты, которые ранее являлись непреодолимыми барьерами, ныне превратились в «политизированные коммерческие объединения».

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