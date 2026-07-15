США нанесли удары по району вблизи Бандар-Аббаса

Американские снаряды попали в район вблизи иранского Бандар-Аббаса, сообщает Mehr. По информации властей, сведений о жертвах среди граждан или повреждениях инфраструктуры нет.
Как сообщает агентство, был также атакован город Ахваз в провинции Хузестан — удары нанесли по четырем объектам. Кроме того, взрывы были слышны в городе Расак и порту Кенарак провинции Систан и Белуджистан. Пострадавших нет.
Днем в среду американское Центральное управление вооруженными силами объявило о новой волне ударов по Ирану. Как сообщает Axios, президент США Дональд Трамп ранее обсуждал увеличение числа атак, а также планы нанесения «сокрушительных ударов» по стратегическим объектам.