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Зеленский внес в Раду представление о назначении Корецкого премьером

Зеленский внес в Раду представление о назначении Корецкого премьером Украины.

Источник: Reuters

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский внес в Раду представление о назначении Сергея Корецкого премьером Украины, оно будет рассмотрено в ближайшее время, сообщил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.

«В Верховную раду Украины поступило представление… Владимира Зеленского о назначении Сергея Корецкого на должность премьер-министра Украины. Парламент рассмотрит его в ближайшее время», — написал Стефанчук в своем Telegram-канале.

Зеленский 12 июля заявил о намерении обновить состав кабмина и сменить Юлию Свириденко на посту премьера страны. Позже Свириденко подтвердила свою отставку. Парламент Украины 14 июля уволил ее, что повлекло отставку всего кабмина. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщал, что назначение нового главы правительства запланировано на четверг.