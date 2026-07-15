Зеленский внес в Раду представление о назначении Корецкого премьером

Зеленский 12 июля заявил о намерении обновить состав кабмина и сменить Юлию Свириденко на посту премьера страны. Позже Свириденко подтвердила свою отставку. Парламент Украины 14 июля уволил ее, что повлекло отставку всего кабмина. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщал, что назначение нового главы правительства запланировано на четверг.