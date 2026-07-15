Ермолаев обвинил украинскую разведку в покушении на него в Монако

ПАРИЖ, 15 июля. /ТАСС/. Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев обвинил Главное управление разведки (ГУР) Украины в причастности к покушению на него в Монако.
«С учетом предоставленных нам материалов следствия мы убеждены, что действующие сотрудники Главного разведывательного управления Министерства обороны Украины непосредственно причастны к этому покушению», — приводит его письмо французская газета Nice-Matin.
По словам Ермолаева, имеющиеся на данный момент доказательства указывают на то, что в покушении участвовали не только непосредственные исполнители и организаторы, но и сотрудники ГУР, некоторые из которых могут быть близки к нынешнему или бывшему руководству управления.
Кроме того, в своем письме Ермолаев попросил власти нескольких стран и международные институты гарантировать защиту его семьи и заявил, что продолжит сотрудничать со следствием. «Я прошу власти Монако, Франции и Украины, а также соответствующие международные институты гарантировать защиту моей семьи, наших близких, свидетелей, наших адвокатов и всех причастных к этому делу до тех пор, пока все виновные, включая заказчика этого преступления, не будут установлены и привлечены к ответственности», — указывается в публикации.
29 июня в подъезде жилого дома в Монако произошел взрыв. По данным телеканала BFMTV, один из троих раненых — Ермолаев, гражданин Кипра, которого СМИ включали в список самых состоятельных украинских бизнесменов. СМИ сообщали, что он владел сетью мошеннических кол-центров на Украине. Ермолаев вышел из украинского гражданства в 2019 году. В 2023 году киевские власти ввели против него санкции. В розыск по подозрению в попытке убийства была объявлена гражданка Украины Анастасия Березовская, попавшая на камеры видеонаблюдения возле места преступления.
7 июля Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила об обнаружении под Киевом тела Березовской. Ведомство также проинформировало о задержании за ее убийство двух лиц, в том числе действующего сотрудника ГУР Владислава Реута. Вторым задержанным является экс-сотрудник украинских правоохранительных структур Виталий Жикович. Они общались с убитой и, предположительно, координировали ее действия при подготовке покушения.