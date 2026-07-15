Ермолаев обвинил украинскую разведку в покушении на него в Монако

Кроме того, в своем письме Ермолаев попросил власти нескольких стран и международные институты гарантировать защиту его семьи и заявил, что продолжит сотрудничать со следствием. «Я прошу власти Монако, Франции и Украины, а также соответствующие международные институты гарантировать защиту моей семьи, наших близких, свидетелей, наших адвокатов и всех причастных к этому делу до тех пор, пока все виновные, включая заказчика этого преступления, не будут установлены и привлечены к ответственности», — указывается в публикации.