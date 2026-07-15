NZZ: на реализацию обещаний Запада по укреплению ПВО Украины уйдут годы

Так, в ходе саммита НАТО на прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил о возможности в будущем наладить на Украине лицензионное производство зенитных ракет Patriot, а позднее его французский коллега Эмманюэль Макрон сообщил о планах предоставить Киеву возможность выпускать по лицензии французские ракеты-перехватчики Aster-30. Газета отмечает, что эти идеи подчеркивают «провал Запада», поскольку «пока они будут реализованы, пройдут годы».