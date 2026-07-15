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NZZ: на реализацию обещаний Запада по укреплению ПВО Украины уйдут годы

По данным газеты, вместо немедленной помощи страны Запада предлагают Киеву «лишь обещания на будущее».

ЖЕНЕВА, 15 июля. /ТАСС/. Западным странам потребуются годы на реализацию обещаний по укреплению противовоздушной обороны (ПВО) Украины, хотя помощь Киеву необходима уже в этот момент. С такой оценкой выступила швейцарская газета Neue Z? rcher Zeitung (NZZ).

Как указало издание, в вопросах ПВО «Украина нуждается в помощи уже сейчас, и особенно перед наступлением следующей зимы». Однако вместо немедленной помощи страны Запада предлагают Киеву «лишь обещания на будущее».

Так, в ходе саммита НАТО на прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил о возможности в будущем наладить на Украине лицензионное производство зенитных ракет Patriot, а позднее его французский коллега Эмманюэль Макрон сообщил о планах предоставить Киеву возможность выпускать по лицензии французские ракеты-перехватчики Aster-30. Газета отмечает, что эти идеи подчеркивают «провал Запада», поскольку «пока они будут реализованы, пройдут годы».

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