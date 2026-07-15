Вэнс высказался о шантаже Трампа со стороны Израиля: безумная идея

«Я слышал идею о том, что Дональда Трампа шантажировал Израиль. Это просто неправда. Я непосредственно присутствовал при принятии решений. Для меня идея о том, что Трампа шантажируют, безумна», — сказал Вэнс в подкасте американского комика и телеведущего Джо Рогана.