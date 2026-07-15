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Вэнс высказался о шантаже Трампа со стороны Израиля: безумная идея

Вэнс прокомментировал разговоры о шантаже Трампа со стороны Израиля.

Источник: Комсомольская правда

Израильские власти не использовали шантаж в отношении президента США Дональда Трампа, в том числе и по иранской ситуации, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он назвал идею о якобы возможном шантаже Трампа «безумной».

«Я слышал идею о том, что Дональда Трампа шантажировал Израиль. Это просто неправда. Я непосредственно присутствовал при принятии решений. Для меня идея о том, что Трампа шантажируют, безумна», — сказал Вэнс в подкасте американского комика и телеведущего Джо Рогана.

По мнению американского вице-президента, «с Трампом такое не проходит».

Ранее ряд СМИ высказали предположение, что Израиль мог повлиять на решение США возобновить удары по Ирану разведданными о якобы готовившемся Тегераном покушении на президента Дональда Трампа.

В то же время сам Трамп заявил, что Израиль «делает то, что он говорит».

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