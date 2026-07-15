АТОР: Италия может ввести обязательную биометрию при подаче на визу с 20 июля

Италия с 20 июля может ввести обязательную сдачу биометрических данных для всех желающих подать документы на визу. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).
«Визовый центр Италии Almaviva с 20 июля вводит обязательную биометрию при каждом обращении для заявителей из регионов», — сообщили в АТОР.
Там уточнили, что, по данным туроператоров, нововведение касается только самостоятельных заявителей, которые записываются и подают документы напрямую.
При этом в ассоциации отметили, что на официальном сайте визового центра пока не опубликовано объявление о введении таких мер.
По данным туроператоров, решение связано со случаями, когда заявители подавали документы не по месту фактического проживания, чтобы оформить визу в более удобном для себя городе.
Ранее Ассоциация туроператоров России сообщила, что визовый центр Франции в Москве с 15 июля прекратит принимать документы на шенгенские визы по нотариальной доверенности.