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АТОР: Италия может ввести обязательную биометрию при подаче на визу с 20 июля

Италия с 20 июля может ввести обязательную сдачу биометрических данных для всех желающих подать документы на визу. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Италия с 20 июля может ввести обязательную сдачу биометрических данных для всех желающих подать документы на визу. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Визовый центр Италии Almaviva с 20 июля вводит обязательную биометрию при каждом обращении для заявителей из регионов», — сообщили в АТОР.

Там уточнили, что, по данным туроператоров, нововведение касается только самостоятельных заявителей, которые записываются и подают документы напрямую.

При этом в ассоциации отметили, что на официальном сайте визового центра пока не опубликовано объявление о введении таких мер.

По данным туроператоров, решение связано со случаями, когда заявители подавали документы не по месту фактического проживания, чтобы оформить визу в более удобном для себя городе.

Ранее Ассоциация туроператоров России сообщила, что визовый центр Франции в Москве с 15 июля прекратит принимать документы на шенгенские визы по нотариальной доверенности.

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