Постпред США: Испания в конце концов начнет выполнять обязательства перед НАТО

«Думаю, в конце концов Испания будет выполнять свои обязательства. Она может быть полезным союзником, у нее динамичная и растущая экономика, что позволяет обеспечить увеличение оборонных расходов», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.
Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно критиковал Мадрид за неготовность наращивать военные расходы до уровня 5% и нежелание поддержать операцию Соединенных Штатов в Иране. 8 июля на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте на полях саммита альянса в Анкаре американский лидер назвал Испанию «ужасным партнером» в НАТО и сказал, что Вашингтон больше не хочет вести с ней торговлю. Позднее Трамп заявил, что Испания «исправилась» после того, как он пригрозил прекратить торговлю.