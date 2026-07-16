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Постпред США: Испания в конце концов начнет выполнять обязательства перед НАТО

Мэтью Уитэкер отметил, что она «может быть полезным союзником».

НЬЮ-ЙОРК, 15 июля. /ТАСС/. Постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер полагает, что Испания в конечном итоге начнет выполнять свои обязательства перед Североатлантическим альянсом.

«Думаю, в конце концов Испания будет выполнять свои обязательства. Она может быть полезным союзником, у нее динамичная и растущая экономика, что позволяет обеспечить увеличение оборонных расходов», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно критиковал Мадрид за неготовность наращивать военные расходы до уровня 5% и нежелание поддержать операцию Соединенных Штатов в Иране. 8 июля на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте на полях саммита альянса в Анкаре американский лидер назвал Испанию «ужасным партнером» в НАТО и сказал, что Вашингтон больше не хочет вести с ней торговлю. Позднее Трамп заявил, что Испания «исправилась» после того, как он пригрозил прекратить торговлю.

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