Постпред США: Испания в конце концов начнет выполнять обязательства перед НАТО

Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно критиковал Мадрид за неготовность наращивать военные расходы до уровня 5% и нежелание поддержать операцию Соединенных Штатов в Иране. 8 июля на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте на полях саммита альянса в Анкаре американский лидер назвал Испанию «ужасным партнером» в НАТО и сказал, что Вашингтон больше не хочет вести с ней торговлю. Позднее Трамп заявил, что Испания «исправилась» после того, как он пригрозил прекратить торговлю.