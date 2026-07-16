Михаил Федоров покидает пост министра обороны Украины

Сам Федоров занял кресло руководителя военного ведомства в середине января этого года. Срок его пребывания на посту составил около полугода. Причиной кадровых перестановок, по данным украинских СМИ, стали системные разногласия между министром и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Президент Владимир Зеленский, как сообщается, отмечал наличие затяжного конфликта между ними и признавал, что в идеале следовало бы заменить обоих.