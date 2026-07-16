ВСУ 15 июля утром ударили дроном по служебному автомобилю ЗАЭС, в результате погибли главный инженер Александр Яковлев и водитель, заявил журналистам глава Росатома Алексей Лихачев.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обязан наконец разглядеть преступление киевского режима после гибели главного инженера ЗАЭС Яковлева, Россия требует четкого и артикулированного осуждения этого убийства международными структурами, заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Вооруженные силы Украины с помощью дрона атаковали административное здание в поселке Хомутовка Курской области, в результате удара погибла женщина, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
Основные события 16 июля — в онлайн-трансляции ТАСС.