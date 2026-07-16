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Военная операция на Украине. Онлайн

ВСУ бьют по энергетике, магазинам, гражданским машинам, социальной инфраструктуре, применяя беспилотники в беспрецедентных масштабах, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, комментируя гибель главного инженера станции Александра Яковлева.

ВСУ 15 июля утром ударили дроном по служебному автомобилю ЗАЭС, в результате погибли главный инженер Александр Яковлев и водитель, заявил журналистам глава Росатома Алексей Лихачев.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обязан наконец разглядеть преступление киевского режима после гибели главного инженера ЗАЭС Яковлева, Россия требует четкого и артикулированного осуждения этого убийства международными структурами, заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Вооруженные силы Украины с помощью дрона атаковали административное здание в поселке Хомутовка Курской области, в результате удара погибла женщина, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Основные события 16 июля — в онлайн-трансляции ТАСС.

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