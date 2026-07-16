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Зеленский на пресс-конференции перешел на русский

Он ранее подписал закон, исключающий русский из перечня языков, подлежащих защите на Украине.

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Владимир Зеленский, принявший закон против русского языка, заговорил на нем на пресс-конференции в Киеве. Видеозапись его выступления транслировало издание «Общественное».

Говоря о своей недавней беседе с президентом США Дональдом Трампом, Зеленский в выражении «на наш взгляд» использовал русское слово «взгляд», затем сразу поправился, заменив его на украинское «погляд».

Родным языком для Зеленского является русский, и многие украинские политики неоднократно отмечали, что украинский он начал изучать только во время предвыборной кампании в 2019 году.

Ранее Зеленский подписал закон, исключающий русский из перечня языков, подлежащих в стране защите в соответствии с Европейской хартией региональных или языков нацменьшинств.

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя это решение, заявил, что подписанием этого закона именно в момент начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз Зеленский хотел лишний раз переподтвердить европейцам приверженность украинского нацизма русофобскому курсу.

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