Зеленский на пресс-конференции перешел на русский

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Владимир Зеленский, принявший закон против русского языка, заговорил на нем на пресс-конференции в Киеве. Видеозапись его выступления транслировало издание «Общественное».
Говоря о своей недавней беседе с президентом США Дональдом Трампом, Зеленский в выражении «на наш взгляд» использовал русское слово «взгляд», затем сразу поправился, заменив его на украинское «погляд».
Родным языком для Зеленского является русский, и многие украинские политики неоднократно отмечали, что украинский он начал изучать только во время предвыборной кампании в 2019 году.
Ранее Зеленский подписал закон, исключающий русский из перечня языков, подлежащих в стране защите в соответствии с Европейской хартией региональных или языков нацменьшинств.
Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя это решение, заявил, что подписанием этого закона именно в момент начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз Зеленский хотел лишний раз переподтвердить европейцам приверженность украинского нацизма русофобскому курсу.