«Национальное благополучие важнее»: почему союзники Киева разошлись в вопросе дальнейшей поддержки Украины

Более трети жителей Германии считают, что их страна может в ближайшие пять лет принять участие в войне. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на данные недавнего соцопроса. На этом фоне власти ФРГ и Италии приняли решение воздержаться от участия в намеченных на осень военных манёврах, организованных некоторыми странами «коалиции желающих». Кроме того, по итогам прошедшего в Париже саммита Болгария заявила о выходе из «коалиции» и об отказе от дальнейшей поддержки Киева. Подобные шаги опрошенные RT эксперты связывают с постепенным осознанием рядом стран ЕС того, что следование проукраинскому курсу несёт колоссальные риски для них самих.
На фоне продолжающейся поддержки Киева в рамках так называемой коалиции желающих более трети немцев считают возможным прямое участие Германии в войне в ближайшие пять лет. Об этом пишет газета Der Tagesspiegel со ссылкой на исследование компании PwC, проведённое совместно с институтом изучения общественного мнения Civey.
При этом, несмотря на риск начала боевых действий, 52% опрошенных всё равно считают милитаризацию Европы обоснованной и требующей дополнительного финансирования.
«Чистая глупость».
Напомним, в понедельник, 13 июля, в Париже прошла встреча лидеров европейских стран в рамках так называемой коалиции желающих. В числе прочих тем на мероприятии обсуждалась тема усиления европейской и украинской безопасности на фоне продолжающихся боевых действий.
В частности, лидеры Германии, Дании, Испании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Великобритании, Франции, Швеции и Украины объявили о создании «оборонительной коалиции» против баллистических ракет.
Помимо этого, президент Пятой республики Эммануэль Макрон по итогам встречи заявил о планах передать режиму Зеленского лицензию на производство французских крылатых ракет SCALP, авиабомб AASM и ракет ПВО Aster 30.
Кроме того, Париж наравне с Лондоном и Варшавой примет участие в учениях «коалиции желающих» в соседних с Украиной странах. О предстоящих осенью манёврах во вторник сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.
«Эти учения подготовят всю коалицию, собравшуюся сегодня в Париже, к обеспечению таких реальных гарантий безопасности не только для Украины, но и для всего региона», — приводит слова польского политика Reuters.
При этом Туск усомнился, что в ближайшем будущем украинский конфликт удастся урегулировать.
Премьер-министр Польши Дональд Туск.
AP.
© Jack Taylor.
После парижской встречи финский политик от национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема обратил внимание, что именно Европа нагнетает обстановку до беспрецедентного уровня. Такой подход он назвал глупостью в контексте планов Франции и Швеции передать Киеву истребители Rafale и Gripen.
«В ближайшие годы Франция и Швеция поставят Украине в общей сложности более 200 истребителей. Понимают ли политики во Франции и в Европе в целом, что такое количество самолётов… равносильно объявлению войны России? Вместо того чтобы снижать напряжённость, Европа повышает её до беспрецедентного уровня. Это не стратегия, а чистая глупость. Чем больше будет поставлено оружия, тем больше разрушений постигнет Украину», — написал парламентарий в соцсетях.
Аналогичного мнения придерживаются и в Москве. Встречу «коалиции желающих» и планы Франции и Польши 15 июля прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова. По её словам, в случае если военнослужащие стран НАТО будут дислоцированы на Украине, они станут законными военными целями для ВС РФ.
«Хотели бы вновь акцентировать неприемлемость для нашей страны размещения на Украине каких-либо военных контингентов из стран так называемой коалиции желающих. Это будет де-факто означать иностранную интервенцию и рост угроз безопасности России. Такие подразделения будут рассматриваться нами как законные военные цели», — сказала Захарова.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости.
© Сергей Гунеев.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков констатировал, что действия европейцев свидетельствуют о нежелании добиться урегулирования на Украине.
«Это “коалиция подстрекателей войны”. Это та группа стран, которая не хочет мира, хочет продолжения войны», — подчеркнул Песков.
«Союзники начинают колебаться».
В то же время аналитики обращают внимание на тот факт, что такие страны, как Германия и Италия, всё-таки воздержались от участия в манёврах «коалиции желающих» близ российских границ.
По информации DPA, в Берлине отказ мотивировали якобы малым размахом учений. В свою очередь, в Риме отметили, что сохранят участие в других военных программах, о чём сообщила газета la Repubblica.
Между тем премьер-министр Болгарии Румен Радев и вовсе объявил о выходе страны из «коалиции желающих». По итогам саммита в Париже он подчеркнул, что София больше не намерена поддерживать Киев и выступает за дипломатическое урегулирование конфликта.
«Мы не участвуем в коалиции, которая настаивает на продолжении финансовой и военной помощи Украине. Разрешение этого конфликта заключается не в его затягивании военными средствами, а в решительной дипломатической миссии, которая наконец прекратит эскалацию», — приводит слова болгарского политика Bloomberg.
Напомним, ранее Радев подчёркивал, что Болгарии больше нечего дать Украине. Кроме того, аналогичные заявления звучали из Нидерландов, Чехии и Польши.
Премьер-министр Болгарии Румен Радев.
AP.
© Valentina Petrova.
В свою очередь, издание Der Spiegel констатировало, что число стран ЕС, продолжающих оказывать военную помощь Украине, сократилось с 21 в 2023 году до 14 в 2026-м.
«Многие события в Париже производят впечатление, будто участникам встречи прежде всего необходимо убедить самих себя в правильности выбранного курса. Поддержать друг друга, поскольку некоторые союзники уже начинают колебаться», — говорится в публикации.
«Уже не до поддержки Киева».
В беседе с RT ведущий эксперт центра координации исследований РИСИ Сергей Ермаков предположил, что углубление раскола внутри «коалиции желающих» обусловлено разными подходами стран к оценке «российской угрозы».
«В Европе нет какой-то монолитной точки зрения — ни по отношению к оценке якобы угроз со стороны России, ни относительно того, как выстраивать отношения с Москвой и Киевом. Кроме того, существуют внутренние экономические и социальные трудности, которые тоже очень сильно давят на ряд европейских столиц», — говорит Ермаков.
При этом эксперты сходятся во мнении, что позиция Германии и Италии может быть следствием постепенного осознания возможных рисков продолжения проукраинской политики. С точки зрения политолога Бориса Межуева, тенденция также может быть связана с электоральными процессами в Европе.
«Они просто понимают, что ситуация становится всё более серьёзной. Чем активнее развивается спираль эскалации, тем активнее это работает на успех протестных правых сил. Например, в той же Германии. Уже практически никто не сомневается, что победа правых рано или поздно произойдёт. Вопрос только в том, каким образом», — заявил эксперт в разговоре с RT.
В свою очередь, комментируя отказ Болгарии от дальнейшей поддержки Киева, Сергей Ермаков подчеркнул, что, помимо непринятия рисков, позиция Софии обоснована объективным исчерпанием возможностей помогать Киеву.
«Болгария оказывала помощь Украине, когда у неё был запас советских вооружений. Сейчас страна испытывает экономические трудности — ей уже не до поддержки Киева», — пояснил специалист.
Зеленский с европейскими лидерами.
AP.
© Teresa Suares.
Кроме того, по мнению Бориса Межуева, одним из решающих факторов в формирующемся расколе является позиция США. По его словам, Европа ждёт явного сигнала к действию из Вашингтона, без чего брать на себя ответственность государства союза не хотят.
«Если Трамп поддержит эту “коалицию желающих” и скажет Европе: “В случае войны с Россией я выступлю гарантом ядерного сдерживания”, тогда, конечно, у них появится преимущество. Если этого не произойдёт, то, конечно, ситуация сложится печальная для всех, в первую очередь для Франции. И это чувствуют “отказники” типа Болгарии и Италии особенно. Чувствуют, что игра может быть настолько рискованной, что национальное благополучие важнее, чем все коллективные задачи содружества и Киев», — резюмировал эксперт.