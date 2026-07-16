«Национальное благополучие важнее»: почему союзники Киева разошлись в вопросе дальнейшей поддержки Украины

Более трети жителей Германии считают, что их страна может в ближайшие пять лет принять участие в войне. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на данные недавнего соцопроса. На этом фоне власти ФРГ и Италии приняли решение воздержаться от участия в намеченных на осень военных манёврах, организованных некоторыми странами «коалиции желающих». Кроме того, по итогам прошедшего в Париже саммита Болгария заявила о выходе из «коалиции» и об отказе от дальнейшей поддержки Киева. Подобные шаги опрошенные RT эксперты связывают с постепенным осознанием рядом стран ЕС того, что следование проукраинскому курсу несёт колоссальные риски для них самих.