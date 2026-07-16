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Зеленский предложил назначить Корецкого новым премьером Украины

Представление о назначении Сергея Корецкого на должность главы правительства поступило в Верховную раду и будет рассмотрено в ближайшее время, сообщил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.

Представление о назначении Сергея Корецкого на должность главы правительства поступило в Верховную раду и будет рассмотрено в ближайшее время, сообщил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.

Об этом Стефанчук написал в своём Telegram-канале. По его словам, документ внёс лично Владимир Зеленский.

«Парламент рассмотрит его (кандидатуру Корецкого. — RT) в ближайшее время», — уточнил спикер.

Ранее стало известно, что Верховная рада отправила в отставку премьера Юлию Свириденко и всё правительство Украины.

Издание «Общественное» сообщило, что Свириденко не приняла предложение стать послом Украины в США.

Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк заявил, что премьер-министром страны с наибольшей вероятностью станет глава компании «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий.

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