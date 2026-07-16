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Лавров рассказал о стратегическом характере отношений России и Китая

Глава МИД РФ Сергей Лавров в статье для «Ъ» заявил, что стратегический характер носит взаимодействие России и Китая в энергетической сфере. В частности, РФ остается лидером по поставкам нефти и природного газа в КНР, которые стабильно продолжаются даже в условиях геополитических кризисов.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в статье для «Ъ» заявил, что стратегический характер носит взаимодействие России и Китая в энергетической сфере. В частности, РФ остается лидером по поставкам нефти и природного газа в КНР, которые стабильно продолжаются даже в условиях геополитических кризисов.

«Создана и продолжает расширяться связывающая нас трубопроводная инфраструктура. Успешно реализуются крупные совместные инициативы в области мирного атома, включая сооружение энергоблоков российского дизайна на Тяньваньской атомной электростанции и АЭС ''Сюйдапу''. Результативно ведется работа по согласованным проектам кооперации в космической сфере и в области спутниковой навигации», — отметил Сергей Лавров в статье, посвященной 25-летию со дня подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

По словам министра, этот договор стал юридическим закреплением курса Москвы и Пекина на развитие равноправного доверительного партнерства, направленного на стратегическое взаимодействие в XXI веке. «Договор завершил период перехода от нормализации отношений России с Китаем в конце 80-х годов XX века к принципиально новому этапу формирования стратегического тандема, играющего исключительно важную роль как собственно для наших государств, так и для поддержания мира, безопасности и стабильности в глобальном масштабе», — написал глава российского МИДа.

Полный текст статьи читайте на сайте «Ъ».

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