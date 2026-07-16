Лавров рассказал о стратегическом характере отношений России и Китая

По словам министра, этот договор стал юридическим закреплением курса Москвы и Пекина на развитие равноправного доверительного партнерства, направленного на стратегическое взаимодействие в XXI веке. «Договор завершил период перехода от нормализации отношений России с Китаем в конце 80-х годов XX века к принципиально новому этапу формирования стратегического тандема, играющего исключительно важную роль как собственно для наших государств, так и для поддержания мира, безопасности и стабильности в глобальном масштабе», — написал глава российского МИДа.