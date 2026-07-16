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Гол Мартинеса помог Аргентине победить Англию и выйти в финал ЧМ-2026

Сборная Аргентины победила команду Англии в полуфинале чемпионата мира по футболу 2026 года.

Источник: RT на русском

Сборная Аргентины победила команду Англии в полуфинале чемпионата мира по футболу 2026 года.

Встреча на стадионе в Атланте завершилась со счётом 2:1.

В первом тайме команды установили своеобразный антирекорд турнира — первый удар по воротам в матче был нанесён только к 33-й минуте. Последний раз подобное происходило в 1966 году.

Первый мяч в этой игре на 55-й минуте после передачи Моргана Роджерса забил Энтони Гордон. А на 85-й Энцо Фернандес сравнял счёт.

Победу аргентинцам принёс Лаутаро Мартинес, забивший в компенсированное ко второму тайму время (90 + 2).

Таким образом, Аргентина вышла в финал ЧМ-2026, в котором сыграет с Испанией. Матч состоится 19 июля.

Англия 18 июля встретится с Францией в матче за третье место.

Ранее сообщалось, что Англия установила рекорд чемпионатов мира по футболу по голам в рамках одного турнира.

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