Гол Мартинеса помог Аргентине победить Англию и выйти в финал ЧМ-2026

Сборная Аргентины победила команду Англии в полуфинале чемпионата мира по футболу 2026 года.
Встреча на стадионе в Атланте завершилась со счётом 2:1.
В первом тайме команды установили своеобразный антирекорд турнира — первый удар по воротам в матче был нанесён только к 33-й минуте. Последний раз подобное происходило в 1966 году.
Первый мяч в этой игре на 55-й минуте после передачи Моргана Роджерса забил Энтони Гордон. А на 85-й Энцо Фернандес сравнял счёт.
Победу аргентинцам принёс Лаутаро Мартинес, забивший в компенсированное ко второму тайму время (90 + 2).
Таким образом, Аргентина вышла в финал ЧМ-2026, в котором сыграет с Испанией. Матч состоится 19 июля.
Англия 18 июля встретится с Францией в матче за третье место.
Ранее сообщалось, что Англия установила рекорд чемпионатов мира по футболу по голам в рамках одного турнира.