Лавров проведет переговоры с главой МИД Гвинеи-Бисау

В ноябре 2025 года Сисоку Эмбало был задержан 26 ноября группой военнослужащих, которые заявили, что принимают на себя всю полноту власти в стране. В Москве выразили обеспокоенность в этой связи и призвали политические силы Гвинеи-Бисау проявлять сдержанность и прилагать все необходимые усилия для стабилизации положения в стране посредством диалога в рамках законности и порядка. Генерал Орта Инта-а был назначен президентом Гвинеи-Бисау на переходный период, который, как было объявлено продлится год.