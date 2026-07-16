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Лавров проведет переговоры с главой МИД Гвинеи-Бисау

Министры иностранных дел обсудят широкий круг двусторонних отношений и возможные пути наращивания взаимодействия между странами.

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудит двусторонние отношения и международную повестку с прибывшей в Москву главой МИД Гвинеи-Бисау Фатуматой Жау.

Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, стороны планируют обсудить широкий круг двусторонних отношений, возможные пути наращивания взаимодействия между странами, включая укрепление политического диалога и расширение торгово-экономических и гуманитарных связей. Кроме того, предстоит обмен мнениями по международной и региональной повестке дня с акцентом на взаимодействие в ООН и на других многосторонних площадках, рассказала дипломат.

Российско-бисайские отношения носят традиционно дружественный характер. Поддерживается регулярный политический диалог, в том числе на высшем и высоком уровнях. Двусторонние связи существенно активизировались после прихода к власти в Гвинеи-Бисау в 2020 году президента Умару Сисоку Эмбало (на посту до ноября 2025 года). В октябре 2021 года Москву посетила министр иностранных дел, международного сотрудничества и сообществ Гвинеи-Бисау Сузи Карла Барбоза, в сентябре 2022 года в рамках сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась встреча Сисоку Эмбало с Лавровым.

В дальнейшем бисайский лидер пять раз посещал РФ. В октябре 2022 года он побывал в Москве в качестве действующего председателя Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS). Его встреча с президентом России Владимиром Путиным стала первым контактом руководителей двух государств за почти полувековую историю отношений. Хотя основной темой переговоров стала проблематика ECOWAS, обсуждались и перспективы развития двусторонних отношений.

В ноябре 2025 года Сисоку Эмбало был задержан 26 ноября группой военнослужащих, которые заявили, что принимают на себя всю полноту власти в стране. В Москве выразили обеспокоенность в этой связи и призвали политические силы Гвинеи-Бисау проявлять сдержанность и прилагать все необходимые усилия для стабилизации положения в стране посредством диалога в рамках законности и порядка. Генерал Орта Инта-а был назначен президентом Гвинеи-Бисау на переходный период, который, как было объявлено продлится год.

Торгово-экономические отношения между Россией и Гвинеей-Бисау остаются пока на скромном уровне. По данным ФТС России, товарооборот в 2021 году (последние опубликованные данные) составил $141 тыс. (в 2020 году — $61,6 тыс.). Продолжается сотрудничество в области образования. Гражданам Гвинеи-Бисау регулярно предоставляются места для обучения в российских государственных вузах на бюджетной основе.

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