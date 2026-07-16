Франция и Англия встретятся в матче за третье место на ЧМ-2026

Определились участники матча за третье место на чемпионате мира по футболу 2026 года.
15 июля Англия уступила Аргентине в полуфинале турнира — 1:2.
Накануне полуфинальную встречу проиграли французы. Они уступили Испании со счётом 0:2.
Матч за третье место на ЧМ-2026 состоится в ночь на 18 июля на стадионе в Майами. Начало — 00:00 мск.
Ранее сообщалось, что Испания и Аргентина сыграют в финале ЧМ-2026.
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