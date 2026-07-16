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Франция и Англия встретятся в матче за третье место на ЧМ-2026

Определились участники матча за третье место на чемпионате мира по футболу 2026 года.

Определились участники матча за третье место на чемпионате мира по футболу 2026 года.

15 июля Англия уступила Аргентине в полуфинале турнира — 1:2.

Накануне полуфинальную встречу проиграли французы. Они уступили Испании со счётом 0:2.

Матч за третье место на ЧМ-2026 состоится в ночь на 18 июля на стадионе в Майами. Начало — 00:00 мск.

Ранее сообщалось, что Испания и Аргентина сыграют в финале ЧМ-2026.

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