Испания и Аргентина сыграют в финале чемпионата мира — 2026

Определились финалисты чемпионата мира по футболу 2026 года.
15 июля Аргентина обыграла Англию в полуфинале турнира со счётом 2:1. Голы в составе победителей забили Энцо Фернандес и Лаутаро Мартинес.
За день до этого путёвку в финал завоевала Испания. Испанцы обыграли Францию со счётом 2:0.
Финал ЧМ-2026 состоится 19 июля в США на стадионе в Ист-Ратерфорде. Начало запланировано на 22:00 мск.
Ранее сообщалось, что Англия установила рекорд чемпионатов мира по футболу по голам в рамках одного турнира.
Узнать больше по теме
Франция: одна из ведущих стран Европы
Франция — одно из крупнейших государств Европы и одна из самых влиятельных стран мира. Французская Республика известна богатым культурным наследием, развитой экономикой, сильной дипломатией и значительным вкладом в развитие науки, искусства и философии. Собрали главное о ней.Читать дальше