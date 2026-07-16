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Испания и Аргентина сыграют в финале чемпионата мира — 2026

Определились финалисты чемпионата мира по футболу 2026 года.

Источник: RT на русском

Определились финалисты чемпионата мира по футболу 2026 года.

15 июля Аргентина обыграла Англию в полуфинале турнира со счётом 2:1. Голы в составе победителей забили Энцо Фернандес и Лаутаро Мартинес.

За день до этого путёвку в финал завоевала Испания. Испанцы обыграли Францию со счётом 2:0.

Финал ЧМ-2026 состоится 19 июля в США на стадионе в Ист-Ратерфорде. Начало запланировано на 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Англия установила рекорд чемпионатов мира по футболу по голам в рамках одного турнира.

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