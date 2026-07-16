WSJ: Трамп склоняется к расширению военных действий в Иране

По данным издания, в числе обсуждаемых вариантов — установление контроля над островом Харк, а также проведение операций в районе Ормузского пролива. Кроме того, рассматривается возможность нанесения ударов по туннельному комплексу у горы Пикакс и другим объектам на территории Ирана, включая энергетическую инфраструктуру.
Источник газеты утверждает, что американская администрация также оценивает сценарии, предусматривающие взятие под контроль островов Абу-Муса, Большой Томб и Малый Томб. По версии собеседников издания, подобные меры рассматриваются в контексте обеспечения безопасности судоходства и нейтрализации иранских военных объектов.
Ранее Трамп посоветовал Тегерану «вести себя хорошо», подчеркнув, что иранское руководство прекрасно понимает сложившуюся ситуацию.