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WSJ: Трамп склоняется к расширению военных действий в Иране

Трамп склоняется к расширению военной операции против Ирана, включая возможный захват острова Харк.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность расширения военной операции против Ирана. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, глава Белого дома изучает несколько сценариев дальнейшей эскалации конфликта, предложенных его советниками.

По данным издания, в числе обсуждаемых вариантов — установление контроля над островом Харк, а также проведение операций в районе Ормузского пролива. Кроме того, рассматривается возможность нанесения ударов по туннельному комплексу у горы Пикакс и другим объектам на территории Ирана, включая энергетическую инфраструктуру.

Источник газеты утверждает, что американская администрация также оценивает сценарии, предусматривающие взятие под контроль островов Абу-Муса, Большой Томб и Малый Томб. По версии собеседников издания, подобные меры рассматриваются в контексте обеспечения безопасности судоходства и нейтрализации иранских военных объектов.

Ранее Трамп посоветовал Тегерану «вести себя хорошо», подчеркнув, что иранское руководство прекрасно понимает сложившуюся ситуацию.

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