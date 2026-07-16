WSJ: Трамп склоняется к расширению военных действий в Иране

По данным издания, в числе обсуждаемых вариантов — установление контроля над островом Харк, а также проведение операций в районе Ормузского пролива. Кроме того, рассматривается возможность нанесения ударов по туннельному комплексу у горы Пикакс и другим объектам на территории Ирана, включая энергетическую инфраструктуру.