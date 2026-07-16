На Украине не хотят перезахоронить в «национальном пантеоне» Украинку и Шевченко

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Глава Украинского института национальной памяти Александр Алферов заявил об отсутствии необходимости переносить в «пантеон выдающихся украинцев» останки таких литераторов, как Леся Украинка, Тарас Шевченко, Иван Франко и Иван Котляревский.
Как отметил Алферов в интервью для телемарафона «Единые новости», в пантеоне будет всего несколько десятков захоронений выдающихся украинцев, преимущественно погребенных на чужбине. «Пантеон — это не кладбище, 300−500 захоронений там не будет, там будут перезахоронены несколько десятков человек. Пантеон — это не о сборе мощей, и потому, например, Шевченко похоронен в Каневе на Чернечей горе — он там и будет оставаться, Леся Украинка, Франко будут на своих местах, Котляревский будет на своем месте», — сказал Алферов.
28 июня Владимир Зеленский предложил создать украинский пантеон героев. Пока не решено, кто в него попадет, однако не исключается, что одним из таких лиц может стать идеолог и лидер Организации украинских националистов (ОУН, признана экстремистской и запрещена в РФ) Степан Бандера.