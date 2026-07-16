Аргентина вышла в финал ЧМ по футболу второй раз подряд

Сборная Аргентины вышла в финал чемпионата мира по футболу второй раз подряд.
15 июля она обыграла Англию в полуфинале ЧМ-2026 — 2:1. Голы в составе победителей забили Энцо Фернандес и Лаутаро Мартинес.
Аргентинцы вышли в финал ЧМ по футболу второй раз подряд. Напомним, что в 2022 году сборная победила в финальной встрече мундиаля Францию.
Сейчас подопечным Лионеля Скалони предстоит сыграть с испанцами. Финал ЧМ-2026 состоится 19 июля в Ист-Ратерфорде.
Ранее сообщалось, что Месси — самый возрастной полевой игрок в полуфинале ЧМ по футболу.
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