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Аргентина вышла в финал ЧМ по футболу второй раз подряд

Сборная Аргентины вышла в финал чемпионата мира по футболу второй раз подряд.

Сборная Аргентины вышла в финал чемпионата мира по футболу второй раз подряд.

15 июля она обыграла Англию в полуфинале ЧМ-2026 — 2:1. Голы в составе победителей забили Энцо Фернандес и Лаутаро Мартинес.

Аргентинцы вышли в финал ЧМ по футболу второй раз подряд. Напомним, что в 2022 году сборная победила в финальной встрече мундиаля Францию.

Сейчас подопечным Лионеля Скалони предстоит сыграть с испанцами. Финал ЧМ-2026 состоится 19 июля в Ист-Ратерфорде.

Ранее сообщалось, что Месси — самый возрастной полевой игрок в полуфинале ЧМ по футболу.

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