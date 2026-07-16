Лавров: Россия ценит позицию Китая по Украине

Как отмечается в статье, видение Си Цзиньпина согласуется с предложением президента РФ Владимира Путина о создании архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии. Инициатива предполагает создание условий для мирного и стабильного развития государств континента без угрозы деструктивного внешнего вмешательства, отметил министр.