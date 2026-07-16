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Лавров: Россия ценит позицию Китая по Украине

Россия высоко ценит конструктивную и взвешенную позицию Китая по ситуации на Украине, в том числе видение председателя КНР Си Цзиньпина, написал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в статье для «Ъ».

Россия высоко ценит конструктивную и взвешенную позицию Китая по ситуации на Украине, в том числе видение председателя КНР Си Цзиньпина, написал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в статье для «Ъ».

По его словам, Китай выступает за установление и устранение первопричин конфликта, а также разделяет понимание России по вопросам глобальной безопасности.

Как отмечается в статье, видение Си Цзиньпина согласуется с предложением президента РФ Владимира Путина о создании архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии. Инициатива предполагает создание условий для мирного и стабильного развития государств континента без угрозы деструктивного внешнего вмешательства, отметил министр.

Полный текст статьи читайте на сайте «Ъ».

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