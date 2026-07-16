Лавров: позиция Китая по Украине основана на глубоком понимании причин кризиса

Такой проект, напомнил глава МИД РФ, предусматривает «обеспечение условий для мирного и стабильного развития всех без исключения государств Евразийского континента без угрозы деструктивного внешнего вмешательства». «Готовы к продолжению работы над сопряжением этих двух начинаний как по линии официальных властей, так и через диалог экспертных сообществ России и Китая», — заверил высокопоставленный дипломат.