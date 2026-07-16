Лавров: позиция Китая по Украине основана на глубоком понимании причин кризиса

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Позиция Пекина по украинскому вопросу конструктивна, она основана на глубоком понимании первопричин кризиса и путей его урегулирования. Об этом говорится в статье главы МИД РФ Сергея Лаврова в газете «Коммерсантъ» «Константа в эпоху кардинальных перемен: к 25-летию подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве».
«[Мы] высоко ценим конструктивную, взвешенную позицию КНР по ситуации вокруг Украины, основанную на глубоком понимании генезиса кризиса и путей его политического урегулирования, основанного на установлении и устранении его первопричин, — отметил Лавров, — как это и предполагается применительно ко всем конфликтам в соответствии с положениями инициативы председателя КНР Си Цзиньпина в области глобальной безопасности».
«Отдельно отмечу, что видение председателя КНР, изложенное в упомянутой инициативе, гармонично согласуется с предложенным президентом России Владимиром Путиным проектом создания архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии», — обратил внимание глава российского внешнеполитического ведомства.
Такой проект, напомнил глава МИД РФ, предусматривает «обеспечение условий для мирного и стабильного развития всех без исключения государств Евразийского континента без угрозы деструктивного внешнего вмешательства». «Готовы к продолжению работы над сопряжением этих двух начинаний как по линии официальных властей, так и через диалог экспертных сообществ России и Китая», — заверил высокопоставленный дипломат.