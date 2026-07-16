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Детский онкоцентр в Ахвазе эвакуируют после ударов США

Детскую онкологическую больницу в иранском Ахвазе временно эвакуируют из-за американских ударов неподалёку от медучреждения.

Детскую онкологическую больницу в иранском Ахвазе временно эвакуируют из-за американских ударов неподалёку от медучреждения.

Об этом сообщает Press TV.

Как следует из публикации, после ударов семьи с детьми вынуждены находиться на улице.

«После ударов США вблизи детской онкологической больницы имени Шахида Багаи в Ахвазе учреждение временно эвакуируют», — передаёт телеканал.

Ранее Центральное командование Вооружённых сил США заявило, что американские ВС начали вторую за день волну ударов по территории Ирана.

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