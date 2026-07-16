Аргентина сравнялась с Бразилией по количеству финалов ЧМ по футболу

Сборная Аргентины вышла в финал чемпионата мира по футболу 2026 года.
В полуфинале она обыграла Англию со счётом 2:1. Голы в составе победителей забили Энцо Фернандес и Лаутаро Мартинес.
Аргентинцы вышли в финал чемпионата мира по футболу в седьмой раз в своей истории.
В 1978, 1986 и 2022 годах они становились чемпионами, а в 1930, 1990 и 2014-м — уступали в решающей встрече.
По этому показателю команда сравнялась с Бразилией. Те добирались до финала в 1950, 1958, 1962, 1970, 1994, 1998 и 2002 годах.
Чаще них это удавалось только немцам — восемь раз.
Решающая игра ЧМ-2026 между Аргентиной и Испанией состоится 19 июля.
Ранее сообщалось, что Месси — самый возрастной полевой игрок в полуфинале ЧМ по футболу.