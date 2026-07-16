Глава МАГАТЭ осудил атаку, при которой погиб главный инженер ЗАЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси осудил удар БПЛА, из-за которого погибли главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев и водитель. Господин Гросси назвал атаку недопустимым нападением на атомную электростанцию и ее руководство, а также серьезной угрозой ядерной безопасности.
«МАГАТЭ призывает к немедленному прекращению всех нападений на ядерные объекты и их персонал или вблизи них», — указано в сообщении агентства в соцсети X. О случившемся агентство проинформировали представители России.