Макрон и Мерц обсудят на франко-германском совмине вопрос ядерного сдерживания

ПАРИЖ, 16 июля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц на встрече 16 июля обсудят сотрудничество в области ядерного сдерживания. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец.
«Мы вступаем в этап реализации. Будет создана франко-германская руководящая группа», — заявил журналистам на брифинге представитель администрации французского лидера. Он пообещал, что будут утверждены «конкретные направления» сотрудничества. Это сотрудничество будет касаться «продвинутой системы предупреждения», «ударов в глубину» и «противоракетной обороны». Агентство отмечает, что при этом Франция сохранит за собой право принятия окончательного решения о применении ядерного оружия.
Встреча двух лидеров должна состояться в рамках франко-германского совета министров, который пройдет 16 и 17 июля в Брюле. Помимо ядерного сдерживания Макрон и Мерц обсудят вопросы конкурентоспособности Европы, цифровые технологии, борьбу с «манипуляцией информацией» и трансграничное сотрудничество. Отдельно они рассчитывают добиться сближения позиций по будущему бюджету ЕС.
Ранее Макрон сообщил о намерении Франции перейти к концепции «продвинутого сдерживания», которое подразумевает совместные учения со странами-партнерами, а также размещение элементов стратегических сил Франции на территории других стран европейского континента. Глава государства также объявил о планах нарастить ядерный арсенал республики, при этом Париж более не намерен раскрывать точное число боеголовок. Выступая на саммите НАТО в Анкаре 8 июля Макрон заявил, что Париж ведет переговоры с 10 государствами о возможности предоставления гарантий по ядерному сдерживанию.