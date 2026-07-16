Al Mayadeen: США атаковали четыре объекта в Ахвазе на юго-западе Ирана

БЕЙРУТ, 16 июля. /ТАСС/. Мощные взрывы произошли в ночные часы в крупном промышленном городе Ахваз на юго-западе Ирана. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.
По его информации, американские ВВС атаковали по меньшей мере четыре объекта, расположенные в разных районах города.
Власти начали эвакуацию персонала и пациентов из больницы имени Шахида Багаи после того, как в ее окрестностях упало несколько ракет.
Ахваз является административным центром провинции Хузестан, он расположен на реке Карун. В городе проживает 1,2 млн человек. Ахваз играет роль важного транспортного узла, он считается столицей иранской нефтяной и газовой промышленности.