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Al Mayadeen: США атаковали четыре объекта в Ахвазе на юго-западе Ирана

По информации телеканала, американские ВВС атаковали по меньшей мере четыре объекта, расположенные в разных районах города.

БЕЙРУТ, 16 июля. /ТАСС/. Мощные взрывы произошли в ночные часы в крупном промышленном городе Ахваз на юго-западе Ирана. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

По его информации, американские ВВС атаковали по меньшей мере четыре объекта, расположенные в разных районах города.

Власти начали эвакуацию персонала и пациентов из больницы имени Шахида Багаи после того, как в ее окрестностях упало несколько ракет.

Ахваз является административным центром провинции Хузестан, он расположен на реке Карун. В городе проживает 1,2 млн человек. Ахваз играет роль важного транспортного узла, он считается столицей иранской нефтяной и газовой промышленности.

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