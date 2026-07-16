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Ермолаев сообщил о предстоящих долгих месяцах реабилитации после покушения

Украинский бизнесмен заявил, что его партнерша получила крайне тяжелые травмы с необратимыми последствиями, а сын — ожоги, переломы и тяжелые увечья.

ПАРИЖ, 16 июля. /ТАСС/. Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев сообщил, что ему и его семье предстоят долгие месяцы реабилитации после покушения в Монако.

«Моя партнерша Анна получила крайне тяжелые травмы с необратимыми последствиями. Наш сын получил ожоги, переломы и тяжелые увечья. В настоящее время я нахожусь в реанимации и только начинаю длительный процесс восстановления. Для каждого из нас предстоящие месяцы и годы будут отмечены операциями, лечением и реабилитацией», — приводит его письмо французская газета Nice-Matin.

«Наше выживание — это не что иное, как чудо. Взрыв был настолько сильным, что сорвал металлические перила и разбил каменные ступени нашего дома. Это было не предупреждение. Это было покушение на убийство», — говорится в письме.

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