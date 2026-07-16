Ермолаев сообщил о предстоящих долгих месяцах реабилитации после покушения

«Моя партнерша Анна получила крайне тяжелые травмы с необратимыми последствиями. Наш сын получил ожоги, переломы и тяжелые увечья. В настоящее время я нахожусь в реанимации и только начинаю длительный процесс восстановления. Для каждого из нас предстоящие месяцы и годы будут отмечены операциями, лечением и реабилитацией», — приводит его письмо французская газета Nice-Matin.