Лавров: Россия и Китай не приветствует политику смены режимов

«Это особенно важно сегодня, когда ряд государств Запада, действуя в неоколониальном ключе в попытке сохранить собственное доминирование, стремится окончательно разрушить ооноцентричную международно-правовую архитектуру. Москва и Пекин тесно взаимодействуют на всех ведущих многосторонних площадках, прежде всего в ООН, выступая ““единым фронтом”” по большинству сюжетов в ее Генеральной Ассамблее и Совете Безопасности», — написал Сергей Лавров.