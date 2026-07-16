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Лавров: Россия и Китай не приветствует политику смены режимов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в статье для «Ъ» написал, что Москва и Пекин отстаивают необходимость дипломатического разрешения различных конфликтов. По его словам, стороны не принимают политику «смены режимов», «двойных стандартов» и односторонних санкций.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в статье для «Ъ» написал, что Москва и Пекин отстаивают необходимость дипломатического разрешения различных конфликтов. По его словам, стороны не принимают политику «смены режимов», «двойных стандартов» и односторонних санкций.

«Это особенно важно сегодня, когда ряд государств Запада, действуя в неоколониальном ключе в попытке сохранить собственное доминирование, стремится окончательно разрушить ооноцентричную международно-правовую архитектуру. Москва и Пекин тесно взаимодействуют на всех ведущих многосторонних площадках, прежде всего в ООН, выступая ““единым фронтом”” по большинству сюжетов в ее Генеральной Ассамблее и Совете Безопасности», — написал Сергей Лавров.

В пример министр привел координацию подходов России и Китая по ситуации в зоне Персидского залива и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. «Не приемлем навязываемый Западом конфронтационный “индо-тихоокеанский проект”, подрывающий центральную роль АСЕАН в обеспечении региональной безопасности, а также нацеленный на сдерживание Китая и изоляцию России», — отмечает Сергей Лавров.

Полный текст статьи читайте на сайте «Ъ».

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