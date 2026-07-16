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Лавров: Россия и Китай отвергают односторонние санкции и двойные стандарты

Москва и Пекин не приемлют политику смены режимов, двойных стандартов и односторонних санкций, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Москва и Пекин не приемлют политику смены режимов, двойных стандартов и односторонних санкций, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Об этом Лавров написал в статье для газеты «Коммерсантъ», посвящённой 25-летию российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

«Мы с китайскими друзьями отстаиваем необходимость политико-дипломатического урегулирования конфликтов на основе устранения их первопричин», — подчеркнул министр.

По его словам, такое взаимопонимание особенно важно на фоне действий ряда западных государств, которые стремятся сохранить своё доминирование.

Лавров отметил, что Запад действует в неоколониальном ключе и пытается окончательно разрушить ооноцентричную международно-правовую архитектуру.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что между президентом России Владимиром Путиным и главой КНР Си Цзиньпином сложились товарищеские отношения.

Помощник министра иностранных дел Китая Лю Бинь сообщил, что Пекин и Москва рассматривают друг друга как приоритет во внешней политике.

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