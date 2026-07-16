Лавров рассказал о новых горизонтах в сотрудничестве России и Китая

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Гуманитарные связи между Россией и Китаем за 25 лет действия Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве вышли на принципиально новые рубежи, написал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в статье для газеты «Коммерсант», приуроченной к годовщине подписания документа.
Россия и Китай 16 июля отмечают 25-ю годовщину подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
«На принципиально новые рубежи вышли гуманитарные связи. От отдельных, разовых мероприятий мы перешли к системному и многоплановому сотрудничеству, что позволило расширить общественную поддержку российско-китайского стратегического партнерства, обеспечить задел на будущее», — отметил Лавров.
По его словам, это позволило укрепить узы дружбы и доверия между нашими народами.
«Ключевую роль в развитии контактов как на уровне профильных ведомств, так и между представителями профессиональных сообществ, широкой общественности играют масштабные “перекрестные” межгосударственные проекты», — добавил министр, уточнив, что по решению лидеров двух стран они проводятся с 2006 года.
Как подчеркнул дипломат, за четверть века заметные успехи были достигнуты в области кинопроизводства, спорта и туризма. Причем, по его словам, сегодня рост взаимного турпотока измеряется двузначными цифрами, чему «во многом способствует и действующий безвизовый режим взаимных поездок».