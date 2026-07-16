Лавров рассказал о новых горизонтах в сотрудничестве России и Китая

«Ключевую роль в развитии контактов как на уровне профильных ведомств, так и между представителями профессиональных сообществ, широкой общественности играют масштабные “перекрестные” межгосударственные проекты», — добавил министр, уточнив, что по решению лидеров двух стран они проводятся с 2006 года.