«Страна»: украинцы призывают к митингам против отставки Федорова

Один пользователь с 1,8 тыс. подписчиков в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) считает, что нынешний глава МВД Украины Игорь Клименко, кандидатуру которого на пост главы МО Владимир Зеленский собирается внести в Раду — человек, с которым можно будет забыть о любых реформах. Также он считает, что в армии и министерствах царят «нафталин и коррупция». Пользователь призвал выйти в 9 утра к памятнику Ивана Франко в Киеве, что расположен рядом с площадью Независимости.