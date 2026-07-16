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«Страна»: украинцы призывают к митингам против отставки Федорова

Жители Украины призвали выйти на улицы жителей Киева и Львова.

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Украинцы в соцсетях призывают выйти на митинги в Киеве и Львове против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны. Об этом сообщает издание «Страна».

Один пользователь с 1,8 тыс. подписчиков в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) считает, что нынешний глава МВД Украины Игорь Клименко, кандидатуру которого на пост главы МО Владимир Зеленский собирается внести в Раду — человек, с которым можно будет забыть о любых реформах. Также он считает, что в армии и министерствах царят «нафталин и коррупция». Пользователь призвал выйти в 9 утра к памятнику Ивана Франко в Киеве, что расположен рядом с площадью Независимости.

Другой пользователь также призывает прийти туда, добавляя, что «украинцы смогли с НАБУ, смогут и с Федоровым». Под постами можно увидеть тысячи лайков. Анонсируется митинг и у памятника Тарасу Шевченко во Львове.

Депутат Ярослав Железняк отметил в своем Telegram-канале, что у власти появилась «традиция своими эгоистическими решениями приводить к митингам». Как напоминает «Страна», Федорова поддерживают круги, близкие к Национальному антикоррупционному бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуре, а также к евроструктурам и Демпартии США.

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