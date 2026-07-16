Беллингем ударил Барко после окончания полуфинала ЧМ-2026 Англия — Аргентина

Футболист сборной Англии Джуд Беллингем ударил защитника аргентинцев Валентина Барко после окончания матча полуфинала ЧМ-2026.
В эфир попал момент, как Беллингем подходит к Барко и бьёт того рукой по затылку. Но в итоге потасовки удалось избежать.
Что стало причиной подобного поведения со стороны англичанина пока неизвестно.
Матч завершился победой Аргентины со счётом 2:1.
Англия сыграет в матче за третье место с Францией.
Ранее сообщалось, что Англия установила рекорд чемпионатов мира по футболу по голам в рамках одного турнира.
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