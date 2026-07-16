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Беллингем ударил Барко после окончания полуфинала ЧМ-2026 Англия — Аргентина

Футболист сборной Англии Джуд Беллингем ударил защитника аргентинцев Валентина Барко после окончания матча полуфинала ЧМ-2026.

Футболист сборной Англии Джуд Беллингем ударил защитника аргентинцев Валентина Барко после окончания матча полуфинала ЧМ-2026.

В эфир попал момент, как Беллингем подходит к Барко и бьёт того рукой по затылку. Но в итоге потасовки удалось избежать.

Что стало причиной подобного поведения со стороны англичанина пока неизвестно.

Матч завершился победой Аргентины со счётом 2:1.

Англия сыграет в матче за третье место с Францией.

Ранее сообщалось, что Англия установила рекорд чемпионатов мира по футболу по голам в рамках одного турнира.

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