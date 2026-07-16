Лавров заявил о результате дипломатии лидеров России и Китая

Сергей Лавров подчеркнул, что традиции дружбы и добрососедства между Россией и Китаем имеют «непреходящую ценность», которая подтверждалась за эти годы. «На протяжении четверти века мы раз за разом убеждаемся в правильности сделанного тогда исторического выбора в пользу стабильного, предсказуемого и долгосрочного развития и укрепления взаимоотношений двух соседствующих держав, двух государств-цивилизаций», — обратил внимание министр.