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Лавров заявил о результате дипломатии лидеров России и Китая

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в статье для «Ъ» написал, что российско-китайский Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве на протяжении 25 лет системно соблюдался. Во многом, по его словам, это стало результатом «дипломатии лидеров», благодаря которой политическая воля воплощается в конкретные договоренности.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в статье для «Ъ» написал, что российско-китайский Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве на протяжении 25 лет системно соблюдался. Во многом, по его словам, это стало результатом «дипломатии лидеров», благодаря которой политическая воля воплощается в конкретные договоренности.

Сергей Лавров подчеркнул, что традиции дружбы и добрососедства между Россией и Китаем имеют «непреходящую ценность», которая подтверждалась за эти годы. «На протяжении четверти века мы раз за разом убеждаемся в правильности сделанного тогда исторического выбора в пользу стабильного, предсказуемого и долгосрочного развития и укрепления взаимоотношений двух соседствующих держав, двух государств-цивилизаций», — обратил внимание министр.

Он также отметил, что помимо Договора стороны подписали сотни двусторонних документов для расширения сотрудничества на уровне правительств, профильных ведомств, регионов, общественных и деловых кругов, представителей науки, культуры, образования. Также развиваются связи между президентской администрацией и аппаратом ЦК Компартии Китая, заметил Сергей Лавров.

Полный текст статьи читайте на сайте «Ъ».

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