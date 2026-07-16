МИД России оценил позицию Китая по Украине: Лавров дал комментарий

Китай занял конструктивную позицию по украинскому конфликту. Она обосновывается глубоким пониманием причин кризиса. Так позицию КНР оценил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в статье для «Коммерсанта».
Глава МИД России отметил, что Москва ценит мнение Пекина по вопросу Украины. Видение председателя КНР Си Цзиньпина, изложенное в инициативе в области глобальной безопасности, согласуется с предложенным президентом России Владимиром Путиным проектом создания архитектуры безопасности в Евразии, констатировал министр.
«Высоко ценим конструктивную, взвешенную позицию КНР по ситуации вокруг Украины, основанную на глубоком понимании генезиса кризиса и путей его политического урегулирования, основанного на установлении и устранении его первопричин», — уведомил Сергей Лавров.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что Москва и Пекин сотрудничают на равных. Отношения России и Китая учитывают интересы обеих сторон.