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МИД России оценил позицию Китая по Украине: Лавров дал комментарий

Лавров объяснил позицию Китая по Украине глубоким пониманием причин конфликта.

Источник: Комсомольская правда

Китай занял конструктивную позицию по украинскому конфликту. Она обосновывается глубоким пониманием причин кризиса. Так позицию КНР оценил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в статье для «Коммерсанта».

Глава МИД России отметил, что Москва ценит мнение Пекина по вопросу Украины. Видение председателя КНР Си Цзиньпина, изложенное в инициативе в области глобальной безопасности, согласуется с предложенным президентом России Владимиром Путиным проектом создания архитектуры безопасности в Евразии, констатировал министр.

«Высоко ценим конструктивную, взвешенную позицию КНР по ситуации вокруг Украины, основанную на глубоком понимании генезиса кризиса и путей его политического урегулирования, основанного на установлении и устранении его первопричин», — уведомил Сергей Лавров.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что Москва и Пекин сотрудничают на равных. Отношения России и Китая учитывают интересы обеих сторон.

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