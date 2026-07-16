Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Движение по Крымскому мосту временно перекрыто

Движение по Крымскому мосту приостановлено.

Источник: RT на русском

Движение по Крымскому мосту приостановлено.

Об этом сообщил инфоцентр в своём канале.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в публикации.

13 июля движение по Крымскому мосту возобновили спустя 11 часов после перекрытия. По состоянию на 10:02 очередь перед Крымским мостом составляла до 1,9 тыс. машин.

Узнать больше по теме
Крымский мост: транспортный коридор через Керченский пролив
Самый длинный в Европе, Крымский мост связывает Таманский и Керченский полуострова. В материале рассмотрим основные его характеристики: географию, статус объекта, историю строительства и его стратегическое значение.
Читать дальше