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Зеленский заявил о нерешаемом конфликте Федорова с Сырским

Зеленский сообщил о конфликте главы Минобороны Украины с главкомом ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский во время встречи с депутатами фракции «Слуга народа» заявил о затяжном конфликте между министром обороны Михаилом Федоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Об этом сообщает РИА Новости.

Зеленский признал, что противоречия между руководителем оборонного ведомства и военным командованием носят системный характер и до сих пор не удалось найти способ их урегулировать. Источники также утверждают, что Зеленский допустил необходимость кадровых решений, однако сейчас не считает возможным их реализовать.

Ранее украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил, что Зеленский внесет в Верховную раду кандидатуру действующего главы МВД Украины Игоря Клименко на должность министра обороны.

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