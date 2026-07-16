Зеленский заявил о нерешаемом конфликте Федорова с Сырским

Зеленский признал, что противоречия между руководителем оборонного ведомства и военным командованием носят системный характер и до сих пор не удалось найти способ их урегулировать. Источники также утверждают, что Зеленский допустил необходимость кадровых решений, однако сейчас не считает возможным их реализовать.