Дмитриев предрек ЕС обострение энергокризиса

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Энергетический кризис скоро в полную силу ударит по ЕС и Великобритании на фоне закрытия Ормузского пролива, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
«Прогнозируемый энергетический кризис скоро ударит по ЕС и Великобритании в полную силу. Они пострадают особенно серьезно, потому что приняли неверные решения об отказе от российских энергоресурсов», — написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.
Своей публикацией Дмитриев ответил на статью газеты Financial Times, в которой говорилось об опасениях трейдеров в отношении нефтяных рынков на фоне нового обострения ситуации вокруг Ирана.
Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.
Иран 12 июля объявил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США в регионе. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, объявил о введении «полной морской блокады» Ирана, которая, по его словам, затронет все суда, следующие в порты страны или из них, а также суда с любыми иранскими грузами.