Германия выдала Украине экс-депутата Рады Руслана Демчака

По версии следствия, в 2017 году при участии Демчака через брокерские компании была организована серия из 71 операции с облигациями внутреннего государственного займа. Правоохранители считают, что сделки имели заранее определённый результат, создавая видимость получения законного инвестиционного дохода. Таким способом было легализовано 19,8 млн грн, полученных преступным путём. Обвинительный акт по этому делу уже направлен в суд и находится на рассмотрении.