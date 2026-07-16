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В Госдуме назвали причину отставки министра обороны Украины

Депутат Чемерис: Зеленский снял Федорова из-за неумения конкурировать.

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Основная причина отставки министра обороны Украины Михаила Федорова — ревность и неумение Владимира Зеленского работать в тандеме с теми, кто харизматичней его, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис («Новые люди»).

В среду депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что новым министром обороны Украины вместо Федорова может стать нынешний глава МВД Игорь Клименко. По словам парламентария, Владимир Зеленский обвинил Федорова в провале реформы военкоматов.

«Отставка министра обороны Украины Михаила Федорова вовсе не случайна и связана не только с только что состоявшейся отставкой правительства Юлии Свириденко. Основная причина — элементарная ревность и неумение Зеленского работать в тандеме с сильными современными игроками», — сказала Чемерис.

По ее словам, молодой, активный и динамичный министр стремительно стал популярным, подозрительно быстро освоившись в реалиях украинской политики и самопиара.

«А это там позволено лишь одному человеку, который крайне ревниво относится к чужому успеху, даже если этот успех должен стать общим. И фамилия этого человека точно не Федоров», — отметила политик.

Депутат уточнила, что Федоров просто разделил судьбу экс-главкома ВСУ, посла Украины в Великобритании Валерия Залужного и экс-главы офиса Зеленского Андрея Ермака, от которых Зеленский «избавился по той же причине».

«Слабому политику всегда некомфортно рядом с харизматиками. Быть первым среди слабых — удел политического неудачника. Который в итоге всегда проигрывает», — заключила парламентарий.

Зеленский 12 июля заявил о намерении обновить состав кабмина и сменить Юлию Свириденко на посту премьера страны. Позже Свириденко подтвердила свою отставку. Парламент Украины 14 июля уволил ее, что повлекло отставку всего кабмина. На следующий день Владимир Зеленский внес в Раду представление о назначении Сергея Корецкого премьером Украины.

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