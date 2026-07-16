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Слуцкий назвал ядерным терроризмом убийство главинженера ЗАЭС

Глава комитета Госдумы по международным делам призвал главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси осудить Киев за обстрел Энергодара и создание угрозы «Чернобылю-2».

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Убийство главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева — это акт ядерного терроризма. Такое мнение выразил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Убийство главного инженера ЗАЭС ВСУ является актом ядерного терроризма. Гросси пора осудить Киев за обстрел Энергодара и создание угрозы Чернобылю-2», — написал он в Х.

Глава Росатома Алексей Лихачев ранее сообщил, что 15 июля ВСУ атаковали беспилотником служебный автомобиль ЗАЭС, из-за чего погиб главный инженер Александр Яковлев и водитель Дмитрий Филиппов.

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