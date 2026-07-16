Лавров заявил о росте инвестиций между Россией и Китаем

«Цифры говорят сами за себя. Товарооборот за четверть века вырос более чем в 30 раз, уже три года подряд существенно превышает $200 млрд. С 2010 года Китай — первый в списке торговых партнеров России. В свою очередь, наша страна входит в пятерку основных торговых контрагентов КНР», — отметил Сергей Лавров.