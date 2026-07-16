Русь, киевский режим, УГИЛ — как правильнее называть то, что когда-то было Украиной

Истории, которую нынешние идеологи Украины пытаются переписать. Правда, весьма неловко. Заявления о «краже имени» — они предназначены исключительно для внутренней аудитории. На Западе они вызовут скорее недоумение. Ведь если в русском и украинском языках «русский» («руський») и «российский» — это два разных слова (причём не очень понятно значение первого в украинском — ведь русский язык и российское государство у них одно слово — «російська»), то в западных языках есть только слово russian, russisch, russo, и все. Вникать в этнолингвистичские и прочие тонкости споров славянских «унтерменшей» западники вряд ли будут. Потому, услышав слово «руський», будут уверены, что это про Россию. А не про Украину. И если Украина, которая страдает от «российской агрессии», вдруг захочет переименоваться в «Русь» (то есть в «Россию» — для них, повторю, это одно слово), у них случится острый когнитивный диссонанс.