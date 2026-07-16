Австрийский космонавт рассказал, что изменилось после возвращения на Землю

ВЕНА, 16 июл — РИА Новости. Австрийский космонавт Франц Фибек в интервью РИА Новости рассказал, как изменились его взгляды по возвращении на Землю.
Фибек совершил полет на советскую орбитальную станцию «Мир» в 1991 году. Вместе с австрийцем в экипаже находились советские космонавты Александр Волков и Токтар Аубакиров. Фибек провел на орбите почти восемь суток, выполняя научные эксперименты в области космической медицины, физики и космических технологий. Это был первый и пока единственный космический полет гражданина Австрии.
По его словам, после возвращения на Землю у него изменилась картина мира. Он увидел не только красоту планеты, но и ущерб, который люди ей наносят. По его словам, было видно, как горели нефтяные месторождения, и дым покрывал весь Персидский залив — серо-черные облака. Также его внимание привлекли загрязненные реки, вырубки лесов, например, в Бразилии.
«И в то же время тогда шла война в Югославии. Когда смотришь сверху, не видишь никаких границ — не видно, где Хорватия, где Словения, где Сербия. Видна только красивая природа. И возникает вопрос: что делают люди, которые там воюют и убивают друг друга?» — поделился Фибек.
Он пояснил, что если смотреть сверху, то не видно, где проходят границы. Космонавт назвал их искусственно созданными людьми и по сути не необходимыми. Вопрос сосуществования людей стал вторым направлением того, как изменилось его восприятие.