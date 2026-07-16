Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Австрийский космонавт рассказал, что изменилось после возвращения на Землю

Француз Фибек рассказал об изменении картины мира по возвращении на Землю.

Источник: © РИА Новости

ВЕНА, 16 июл — РИА Новости. Австрийский космонавт Франц Фибек в интервью РИА Новости рассказал, как изменились его взгляды по возвращении на Землю.

Фибек совершил полет на советскую орбитальную станцию «Мир» в 1991 году. Вместе с австрийцем в экипаже находились советские космонавты Александр Волков и Токтар Аубакиров. Фибек провел на орбите почти восемь суток, выполняя научные эксперименты в области космической медицины, физики и космических технологий. Это был первый и пока единственный космический полет гражданина Австрии.

По его словам, после возвращения на Землю у него изменилась картина мира. Он увидел не только красоту планеты, но и ущерб, который люди ей наносят. По его словам, было видно, как горели нефтяные месторождения, и дым покрывал весь Персидский залив — серо-черные облака. Также его внимание привлекли загрязненные реки, вырубки лесов, например, в Бразилии.

«И в то же время тогда шла война в Югославии. Когда смотришь сверху, не видишь никаких границ — не видно, где Хорватия, где Словения, где Сербия. Видна только красивая природа. И возникает вопрос: что делают люди, которые там воюют и убивают друг друга?» — поделился Фибек.

Он пояснил, что если смотреть сверху, то не видно, где проходят границы. Космонавт назвал их искусственно созданными людьми и по сути не необходимыми. Вопрос сосуществования людей стал вторым направлением того, как изменилось его восприятие.

Узнать больше по теме
Франция: одна из ведущих стран Европы
Франция — одно из крупнейших государств Европы и одна из самых влиятельных стран мира. Французская Республика известна богатым культурным наследием, развитой экономикой, сильной дипломатией и значительным вкладом в развитие науки, искусства и философии. Собрали главное о ней.
Читать дальше