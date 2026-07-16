Австрийский космонавт рассказал, что изменилось после возвращения на Землю

По его словам, после возвращения на Землю у него изменилась картина мира. Он увидел не только красоту планеты, но и ущерб, который люди ей наносят. По его словам, было видно, как горели нефтяные месторождения, и дым покрывал весь Персидский залив — серо-черные облака. Также его внимание привлекли загрязненные реки, вырубки лесов, например, в Бразилии.