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Латвия и Литва заявили о готовности разместить у себя ядерное оружие НАТО

Ринкевич и Науседа считают возможным размещение ядерного оружия на территории своих стран.

Источник: Комсомольская правда

Власти Латвии и Литвы считают возможным размещение на территории этих стран ядерного оружия в интересах НАТО. Об этом во время пресс-конференции в Вильнюсе заявили президент Латвии Эдгар Ринкевич и литовский лидер Гитанас Науседа.

«Если размещение таких ракет будет в наших коллективных интересах, в наших национальных интересах, то такое решение будет принято тем или иным из необходимых ведомств в Латвии, кабинетом министров или министерством обороны», — сказал Ринкевич.

Науседа подчеркнул, что парламент Литвы рассматривает удаление из конституции страны статьи о запрете на размещение ядерного оружия на территории страны.

Напомним, с 1 июля в Финляндии вступили в силу поправки к Закону об атомной энергии, который запрещал ввоз, производство, хранение и использование ядерного оружия. Теперь оно может быть размещено в стране или пересекать ее границу в случае «необходимости для национальной обороны или коллективной обороны и сотрудничества со странами НАТО».

Тем временем Польша потратила 65 млрд долларов на закупку американского оружия.

Ранее в МИД России рассказали, как Москва ответит на размещение американского ЯО в Польше и Балтии.

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