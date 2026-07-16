Латвия и Литва заявили о готовности разместить у себя ядерное оружие НАТО

«Если размещение таких ракет будет в наших коллективных интересах, в наших национальных интересах, то такое решение будет принято тем или иным из необходимых ведомств в Латвии, кабинетом министров или министерством обороны», — сказал Ринкевич.
Науседа подчеркнул, что парламент Литвы рассматривает удаление из конституции страны статьи о запрете на размещение ядерного оружия на территории страны.
Напомним, с 1 июля в Финляндии вступили в силу поправки к Закону об атомной энергии, который запрещал ввоз, производство, хранение и использование ядерного оружия. Теперь оно может быть размещено в стране или пересекать ее границу в случае «необходимости для национальной обороны или коллективной обороны и сотрудничества со странами НАТО».
Тем временем Польша потратила 65 млрд долларов на закупку американского оружия.
Ранее в МИД России рассказали, как Москва ответит на размещение американского ЯО в Польше и Балтии.