Латвия и Литва заявили о готовности разместить у себя ядерное оружие НАТО

Напомним, с 1 июля в Финляндии вступили в силу поправки к Закону об атомной энергии, который запрещал ввоз, производство, хранение и использование ядерного оружия. Теперь оно может быть размещено в стране или пересекать ее границу в случае «необходимости для национальной обороны или коллективной обороны и сотрудничества со странами НАТО».