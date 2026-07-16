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США ввели санкции против двух граждан России

США ввели санкции против двух граждан России и одной компании.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 15 июл — РИА Новости. Администрация США внесла в среду двух россиян и одну компанию из Москвы в санкционные списки, связанные с нераспространением и с борьбой с терроризмом, сообщило министерство финансов США.

Согласно уведомлению, с которым ознакомилось РИА Новости, санкции, в частности, введены против Марии Селиной, которой инкриминируется связь с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Кроме того, ограничения коснулись Вадима Дружбина за причастность к московской компании «Авратэк», которая также попала в санкционный список.

Наряду с этим в списке оказались иранец Бехруз Намази и итальянец марокканского происхождения Дуниа Эттаиб.

США также ввели санкции в отношении двух компаний из Ирана и Нигерии, которые, как и «Авратэк», по данным американского минфина, связаны с Намази.

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