США ввели санкции против двух граждан России

Согласно уведомлению, с которым ознакомилось РИА Новости, санкции, в частности, введены против Марии Селиной, которой инкриминируется связь с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Кроме того, ограничения коснулись Вадима Дружбина за причастность к московской компании «Авратэк», которая также попала в санкционный список.