США ввели санкции против двух граждан России

ВАШИНГТОН, 15 июл — РИА Новости. Администрация США внесла в среду двух россиян и одну компанию из Москвы в санкционные списки, связанные с нераспространением и с борьбой с терроризмом, сообщило министерство финансов США.
Согласно уведомлению, с которым ознакомилось РИА Новости, санкции, в частности, введены против Марии Селиной, которой инкриминируется связь с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Кроме того, ограничения коснулись Вадима Дружбина за причастность к московской компании «Авратэк», которая также попала в санкционный список.
Наряду с этим в списке оказались иранец Бехруз Намази и итальянец марокканского происхождения Дуниа Эттаиб.