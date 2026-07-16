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Госдеп одобрил продажу Саудовской Аравии комплектов наведения APKWS

Вашингтон одобрил возможную продажу Саудовской Аравии до 20 тысяч комплектов высокоточного наведения APKWS-II на сумму $1,96 млрд. Об этом объявил Государственный департамент США.

Вашингтон одобрил возможную продажу Саудовской Аравии до 20 тысяч комплектов высокоточного наведения APKWS-II на сумму $1,96 млрд. Об этом объявил Государственный департамент США.

Об этом говорится в пресс-релизе Госдепа.

Как следует из документа, Эр-Рияд запросил до десяти тыс. секций наведения класса «воздух-воздух» и столько же — класса «воздух-земля».

«Государственный департамент США принял решение об одобрении возможной продажи Саудовской Аравии высокоточных систем наведения APKWS и сопутствующего оборудования», — уточнили в ведомстве.

Помимо самих комплектов наведения, саудовская сторона запросила пусковые установки LAU-131 A/A, фугасные боевые части Mk-152, ракетные двигатели MK66, неконтактные взрыватели, а также инертные и практические учебные элементы.

Ранее Госдеп США одобрил возможную продажу Украине оборудования для поддержания работоспособности зенитно-ракетного комплекса Hawk почти на $108 млн.

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